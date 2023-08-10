وفاة 12 شخصا إثر حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 416 آخرون، على إثر 348 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 أوت الجاري.

وحسب بيان لمصالح الامن الوطني اليوم الخميس، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي. فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا كما انخفض عدد الوفيات وارتفع عدد الجرحى.

وأضاف البيان، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان. وكذا الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.