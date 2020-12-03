 وفاة 12 شخصا اختناقا بالغاز وانقاذ 278 آخرين خلال شهر نوفمبر

توفي 12 شخصا، وتم انقاذ 278 آخرون جراء الاختناقات بغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة، منذ الفاتح من شهر نوفمبر الفارط.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أن هذا الغاز “الخطير” تجعله خصائصه سما قاتلا وصامتا ينتشر في المنازل.

ومع انخفاض درجات الحرارة والأحوال الجوية المتردية، يقبل المواطنين بكثرة على استعمال وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر التسممات بهذا الغاز.

وأشار البيان، إلى إن هذه الحوادث تأتي نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل والتركيب السيئ وقدم الأجهزة وإستعمال الطابونة كوسيلة للتدفئة.

وأكدت مديرية الحماية المدنية، أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع للحد من الوفيات والتقليل من الأضرار الناجمة من هذا النوع من الحوادث المنزلية.

كما دعت المديرية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

ومن بين النصائح التي قدمتها مديرية الحماية المدنية، عدم سد فتحات التهوية لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.

وكذا القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة، بما لا يقل عن 10 دقائق يوميا.

وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة، أو سخانات الماء، يضيف البيان.