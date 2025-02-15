وفاة 12 شخصا في الحوادث خلال يومين!

لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 394 آخرون بجروح إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية قسنطينة. بوفاة 4 أشخاص وإصابة 7 أخرين بجروح على إثر وقوع حادثي مرور متفرقين.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ22 شخصا أصيبوا بتسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. بعدة ولايات من الوطن.

فيما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، باتنة، سيدي بلعباس، برج بوعريريج وبشار.

وسجلت الحماية المدنية وفاة شخص يبلغ من العمر 18 سنة بولاية عنابة على إثر حريق شب داخل مطعم ببلدية عنابة.