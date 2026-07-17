وفاة 12 شخصا في الحوادث خلال يوم واحد!

سجلت مصالح الحماية المدنية، 12 حالة وفاة في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى جانب تسجيل 394 جريحًا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وجاء ذلك، في حصيلة ثقيلة أعلنت عنها مصالح الحماية المدنية إثر تنفيذها 279 تدخلًا عبر نقاط متفرقة من شبكة الطرقات الوطنية.

وفي سياق متصل، كثفت الحماية المدنية جهودها لمواجهة حوادث الغرق. حيث نفذت 942 تدخلًا نجحت خلالها في إنقاذ 637 شخصًا من موت محقق. بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة غرقًا.