وفاة 12 شخصا في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 12 شخصا حتفهم، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2837 تدخلا بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 186 تدخلا، حيث خلّفت هذه التدخلات وفاة 12 شخصا، وإصابة 194 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 4 تدخلات، تم خلالهما إسعاف 10 أشخاص، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.