وفاة 12 شخصا في الحوادث خلال 48 ساعة!

لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 471 آخرين، في 349 حادث مرور وقع بمختلف ولايات الوطن، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد توفي 12 شخصا في الحوادث، في ظرف يومين فقط.

وقدمت ذات المصالح، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الحوادث ومنها احترام السرعة المحددة. حيث أن الالتزام بالسرعة يحميك من الحوادث ويمكنك من السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة.

وكذا تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، فاللحظة التي يستغرقها السائق للنظر إلى هاتفه قد تغير حياته للأبد.

لذلك دعت المديرية، إلى ترك الهاتف جانباً والتركيز على الطريق. والقيادة مسؤولية، واتباع قواعد السلامة حماية لأرواحنا وأرواح الآخرين.