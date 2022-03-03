وفاة 12 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 389 آخرين في حوادث مرور وقعت خلال أسبوع بالمناطق الحضرية.

وفي بيان لمصالح الأمن الوطني فقد سجلن هذه الأخيرة 328 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فيفري 2022، أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 389 آخرين.

كما أضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -24 حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -20 جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ -6 حالات.

بالمقابل تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%.

وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، مع الإفراط في السرعة.

وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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