وفاة 12 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 389 آخرين في حوادث مرور وقعت خلال أسبوع بالمناطق الحضرية.
وفي بيان لمصالح الأمن الوطني فقد سجلن هذه الأخيرة 328 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فيفري 2022، أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 389 آخرين.
كما أضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -24 حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -20 جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ -6 حالات.
بالمقابل تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%.
وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، مع الإفراط في السرعة.
وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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غليزان: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بواد أرهيو
كما توفي اليوم، شخص فيما أصيب آخر بجروح إثر حصول حادث إصطدام سيارة بشاحنة ذات مقطورة. كانت متوقفة على مستوى الرواق الإستعجالي للطريق السيار شرق غرب بإتجاه وهران بمنطقة مرجة سيدي عابد بواد أرهيو.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف الشخص الجريح ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب هذا الحادث المميت.
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انقلبت شاحنة اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاثنين بالطريق الولائي رقم 3 تامنتوت بولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية بجيملة، في حدود الساعة الثامنة صباحا ودقيقة واحدة، إثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 3 تامنتوت، تمثل في انحراف و انقلاب شاحنة نفعية.
وذكر البيان أن الحادث لحسن الحظ لم يخلف أية ضحية.
جيجل.. الدرك يوقف سائق حافلة لنقل المسافرين والقابض بحوزتهما كمية من الزئبق
تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية لبلدية بوراوي بلهادف في جيجل من توقيف بحوزته قطعة من المرجان مادة خام.
من جهة اخرى قام عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني في جيجل بتوقيف شخصين يعملان باحدى مؤسسات النقل الجامعي.
والتي تعمل على الخط الرابط “وهران، بجاية، جيجل “.بحوزتهما كمية معتبرة من مادة الزئبق.
وجاءت العملية بعد توظيف للعنصر الاستعلاماتي والاستغلال المحكم للمعلومات التي تحصل عليها عناصر فصيلة الابحاث.
والتي مفادها حيازة المشتبه فيهما العاملان بمؤسسة خاصة لنقل المسافرين على كمية من مادة الزئبق.
ويتعلق الأمر بسائق الحافلة و القابض، حيث على اثرها تم وضع خطة امنية محكمة اسفرت عن تحديد هويتهما وتوقيفهما قبل تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة.