وفاة 12 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 12 شخصا واصيب 402 آخرون بجروح، في 359 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 أوت إلى 5 سبتمبر.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، تشير المعطيات إلى إرتفاع في عدد الحوادث بـ19 حادثا. وعدد الوفايات بـ4 حالات. فيما سجل عدد الجرحى انخفاضا قدر بـ24 جريح مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وتشير ذات المعطيات إلى أن أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة. نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والافراط في السرعة والارهاق. وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى اسباب اخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للامن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق لتوخي الحذر أثناء السياقة. واحترام قانون المرور مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.