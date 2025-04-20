إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة 12 شخصا في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

بقلم عايدة.ع
وفاة 12 شخصا في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
  • 169
  • 0

توفي 12 شخصا وأصيب 190 آخرين بجروح في حوادث المرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق مختلفة من الوطن.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها، اليوم الأحد، أن “وحداتها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 162 تدخلًا. أسفرت عن وفاة 12 شخصا وإصابة 190 آخرين بجروح”.

وفيما يخص حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون سجلت المصادر ذاتها تدخلين. تم خلالهما اسعاف شخصين إثنين.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/gP9D3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر