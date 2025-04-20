وفاة 12 شخصا في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 12 شخصا وأصيب 190 آخرين بجروح في حوادث المرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق مختلفة من الوطن.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها، اليوم الأحد، أن “وحداتها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 162 تدخلًا. أسفرت عن وفاة 12 شخصا وإصابة 190 آخرين بجروح”.

وفيما يخص حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون سجلت المصادر ذاتها تدخلين. تم خلالهما اسعاف شخصين إثنين.

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