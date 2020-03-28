وفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين في حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 12 شخصا فيما أصيب 15 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت في بيان لها، أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 28 مارس 2020 و إلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا، تدخلت وحدات الحماية المدنية اثر عدة حوادث مرور منها 8 الأكثر دموية تسببت في وفاة 12 شخص و إصابة 15 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف البيان أنه تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات.

وأشارت الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 05 أشخاص على اثر إصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة بالطريق الوطني رقم 89 بالمكان المسمى العنق ببلدية الهامل دائرة بوسعادة.

كما أوضحت حصلية الحماية المدنية ايضا أن مصالحها تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية لـ 54 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهما غاز احادي اكسيد الكربون co المنبعث من جهاز سخان الماء داخل مساكنهم بكل من ولايات : باتنة 9 أشخاص، قسنطينة 9 أشخاص، المدية 5 أشخاص، تبسة 5 أشخاص، سطيف 7 أشخاص،المسيلة 4 أشخاص، تلمسان 7 أشخاص، البيض 3 أشخاص، برج بو عريريج شخصين، أم البواقي شخص، سوق أهراس شخصين.

أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

في حين تم تسجيل بولاية أم البواقي وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 45 سنة متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة داخل المنزل بحي 15 مسكن بلدية ودائرة الضلعة.