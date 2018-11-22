وفاة 12 شخصا وإصابة 24 آخرين خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 12 شخصا، وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح ، فإنّ أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 3 آخرين، بعد اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة للتبريد.

كما تم تسجيل 3 وفيات على مستوى ولاية أدرار،وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 3 أشخاص تعرضوا للإختناق بالغاز بالمدية،

تم إسعافهم و نقلهم إلى المصالح الاستشفائية من طرف ذات المصالح.