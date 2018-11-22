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وفاة 12 شخصا وإصابة 24 آخرين خلال يوم واحد

أخبار الجزائر
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وفاة 12 شخصا وإصابة 24 آخرين خلال يوم واحد
بقلم شهرزاد مزياني

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 12 شخصا، وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح ، فإنّ أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 3 آخرين، بعد اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة للتبريد.

كما تم تسجيل 3 وفيات على مستوى ولاية أدرار،وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

كما  تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 3 أشخاص تعرضوا للإختناق بالغاز بالمدية،

تم إسعافهم و نقلهم إلى المصالح الاستشفائية من طرف ذات المصالح.


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