وفاة 12 شخصا وجرح 15 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 12 شخصا، وأصيب 15 آخرون بجروح، خلال الـ24 ساعة الاخيرة في حوادث مرور، عبر مختلف مناطق البلاد، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية.

وأضاف ذات البيان، اليوم الخميس، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـشخصين اختنقا، جراء استنشاقهما الغاز، بكل من المدية وبرج بوعريريج.

أين تم التكفل بهما، وتحويلهما إلى المؤسسات الاستشفائية.

من جهة اخرى، تدخلت نفس المصالح، من أجل إخماد 6 حرائق، في كل من سيدي بلعباس وتيزي وزو، وورقلة وميلة.

حيث أدت هذه الحوادث، إلى وفاة 3 أشخاص، بفعل استنشاقهم لدخان الحريق، الذي شب بمحلات تجارية متواجدة بالطابق الأرضي لمنزل سكني بورقلة .

كما سجل ذات المصدر إصابة 3 اشخاص ببداية إختناق بالدخان، بتيزي وزوي.

وكذا إصابة شخصين آخرين بحروق خفيفة، بالشلف وسيدي بلعباس.

حيث تم إسعاف الشخصين، في مكان الحوادث، ثم نقلهما إلى المستشفيات المحلية.