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وفاة 1287 “حراڤ” بعرض البحر المتوسط سنة 2018

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وفاة 1287 “حراڤ” بعرض البحر المتوسط سنة 2018
بقلم نسرين محفوف

لقي 1287 مهاجر غير شرعي مصرعهم في عرض البحر، أثناء محاولتهم الوصول للسواحل الأوروبية، سنة 2018، فيما فقد 420 آخرين، بالسواحل الإسبانية.

وحسب ما كشفه النائب عن الجالية، نور الدين بلمداح، ففي آخر تقرير أصدرته Acnur ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى باللاجئين، فقد وصل 48 ألف و706 مهاجر غير شرعي، إلى السواحل الإسبانية.

ويقدر عدد الحراقة الذين وصلوا، عبر القوارب، 43 ألف و418، أما عبر المعابر البرية، فقد وصل 5288.

وبالنسبة لجنسيات المهاجرين الغير شرعيين، فقد وضعت وكالة اللاجئين، غينيا في صدارة الترتيب بـ 23,5% ، تليها مالي بـ17,5% ، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بـ 16,60%.


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