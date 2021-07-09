وفاة 13 شخصا غرقا اليوم في مختلف شواطى الوطن

توفي 13 شخصا غرقا، اليوم الجمعة، في مختلف شواطى الوطن، فيما تتواصل عملية البحث عن 11 آخرين، حسب ما كشفت عنه الحماية المدنية التي دعت إلى الحيطة والحذر والسباحة في الشواطئ المسموحة فقط.

وللإشارة، فقد سجلت ولاية جيجل اليوم 3 حالات غرق وبالضبط بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة بواد الصغير بلدية العوانة، حيث تم إنتشال ثلاث غرقى متوفيين أعمارهم ما بين 19، 15، و17، ينحدرون كلهم من ولاية باتنة.

وفي المقابل، سجلت ولاية بومرداس حالة غرق بقورصو، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 54 سنة أنتشل متوفيا، في حين لاتزال عملية البحث عن مفقودين إثنين بزموري.

أما في ولاية سكيكدة، فقد تم تسجيل 6 حالات غرق، إثنين متوفيين يبلغان من العمر 16، و17 سنة.

ومن جهتها، سجلت ولاية بجاية هي الأخرى حالة وفاة غرقا واحدة بأحد شواطئها.

وبدورها، سجلت ولاية وهران حالة واحدة، بينما سجلت الطارف وبالضبط في مدينة القالة 4 حالات غرق.