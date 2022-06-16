وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 13 شخصًا حتفهم، وجرح 479 آخرون في 391 حادث مرور تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 جوان الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي. عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعًا قدر بـ26 حادث، وفي عدد الجرحى بـ37 جريحًا.. مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات قدر بـ9 حالات.

وحسب ذات البيان، تعود أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة. الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار الـ24 ساعة.

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