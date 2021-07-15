وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 13 شخصا، وأصيب 476 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 364 حادث مرور، وقعت على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 6 الى 12 جويلية الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، فقد ارتفع عدد الوفيات والجرحى والحوادث، مقارنة بحصيلة الأسبوع الماضي.

وأشار بيان مصالح الأمن، إلى إن أسباب هذه الحوادث، تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، وذلك نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

هذا وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. ووضعت ذات الهيئة الامنية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة “17” لتلقي البلاغات 24سا/24سا.