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أخبار الجزائر

وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!
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توفي 13 شخصا، وأصيب 214 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 4703 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 194 تدخل، في عدة حوادث أسفرت عن وفاة 13 شخص، وجرح 241 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية 1170 تدخل، أسفر عن إنقاذ 824 شخصا، فيما تم تسجيل 4 وفيات.

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