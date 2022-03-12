وفاة 13 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 13 شخصا وأصيب 345 آخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور خلال الـ48 ساعة بعدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة 5 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) داخل منازلهم.

وهذا عبر ولايات: الجزائر و باتنة بشخصين، وتلمسان بشخص واحد، كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف و إنقاذ 5 أشخاص أصيبوا باختناق.

وهذا جراء استنشاقهم لنفس الغاز المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات مياه داخل منزلهم عبر ولايتي المدية وباتنة.

وفي ذات الإطار تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عنابة على إثر انفجار غاز المدينة داخل عمارة تتكون من ط+5 المتواجدة بحي واد الذهب، بلدية و دائرة عنابة،

أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات و إصابة 7 آخرين بجروح.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،

قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بـ32 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

أين تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ14 عملية تعقيم

عبر منشآت عمومية و خاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

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الشلف: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح في حادث مرور بالطريق السيار

كما لقي شخص مصرعه في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف صبيحة اليوم الجمعة في حدود الساعة 05سا 00د.

الحادث وقع على محور الطريق السريع شرق-غرب بمنطقة سونلغاز إتجاه الجزائر.

حيث تمثل في اصطدام مابين سيارة سياحية من نوع ” توران فولسفاقن ”

و شاحنة من نوع ” JMC “محملة بقضبان الحديد لسوء الحظ اسفر الحادث على وفاة شخص يبلغ 28 سنة من عمره في عين المكان

كان على متن السيارة بجانب السائق الذي اصيب هو كذلك بجروح و الام على مستوى الظهر.

كما تم اسعافه و اجلاء الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصبحة.