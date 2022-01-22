وفاة 13 شخصا في حوادث المرور واختناقا بالغاز خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 6543 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، بعدة حوادث خلفت وفاة 13 شخصا، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 22 جانفي 2022.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ278 تدخل.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة، وفاة 8 أشخاص وكذا إصابة 352 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

فيما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 64 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة من طرف مصالح الحماية في كل من ولايات الجلفة وبجاية وتلمسان.

للذكر، تدخلت الحماية المدنية من اجل إطفاء 04 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر، المسيلة ، مستغانم وقسنطينة.

أسفرت الحرائق، عن اصابة 3 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء الدخان بولاية قسنطينة. وكذا اصابة شخصين ببداية اختناق جراء الدخان الناجم عن ألسنة اللهب.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان من طرف مصالح الحماية، ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 138 عملية تحسيسية.

بالإضافة إلى القيام بـ 29 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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