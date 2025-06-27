وفاة 13 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

لقي 13 شخصا حتفهم، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 3667 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 241 تدخل، في عدة حوادث، خلفت وفاة 10 أشخاص، وجرح 249 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت ذات المصالح، 492 تدخل، تم خلالها إنقاذ 319 شخصا، وإنتشال 3 حالات وفاة.