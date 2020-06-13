وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيانها، إنها سجلت 229 تدخل من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، والتي خلّفت وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعرفت ولاية المسيلة أثقل حصيلة بوفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر وقوع حادثين مرورين في بلديتي المسيلة وبن سرور.

كما سجلت وحدات الحماية 5859 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها إجلاء جرحى ومرضى إلى المستشفيات.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 49 حريقا مسّ غابات ومحاصيل زراعية، خلّفت هلاك 14 هكتارا من الغابات، و 103 هكتار من الشعير و 10 هكتارات من القمح، إضافة إلى خسارة 23 هكتارا من الحشائش و1706 حزمة تبن.

كما أتت الحرائق على 1753 شجرة مثمرة و 159 نخلة، فيما أخمدت مصالح الحماية 7 حرائق حضرية عبر ولايات سكيكدة، برج بوعريريج، تيزي وزو، عين الدفلى وتمنراست.

وقد خلفت هذه الحرائق وفاة شخص وإصابة آخر بحروق في ولاية تيزي وزو بعد نشوب حريق في مرأب سيارات بمنطقة “سيدي نعمان” في بلدية ذراع بن خدة.

وفي إطار تدخلاتها اليومية، انتشلت مصالح الحماية المدنية 7 أشخاص توفوا غرقا، منهم 4 أشخاص غرقوا في سواحل سكيكدة، تيبازة، وهران وتلمسان، و 3 أشخاص غرقوا في مجمّعات مائية بولايتي بسكرة وبشار.

وفي نفس السياق، تدخلت فرق الغطّاسين من أجل إنقاذ 4 أشخاص كانوا في حالة حرجة بشاطئ صخري في بلدية عين تقورايت، أين تم تحويلهم إلى المصلحة الاستشفائية في ذات البلدية.

وفيما يخص نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، قامت مصالح الحماية بـ 144 عملية تحسيسية عبر 26 ولاية، بالإضافة إلى 118 عملية تعقيم سخرت لها 87 سيارة إسعاف و 86 شاحنة و 649 عون حماية.