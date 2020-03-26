وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 13 شخصا، وجرح 220 آخرون، في 186 حادث مرور، سجلت خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بـ “-99″.

كما تم تسجيل إنخفاض في عدد الجرحى قدر بـ”-100″ جريح، في حين تم تسجيل ارتفاع في الوفيات بحالتين.

وأظهرت المعطيات، حسب ذات البيان، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها لمستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تضع المديرية، الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار الـ24 ساعة.