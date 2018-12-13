وفاة 13 شخص و288 جريح في 241 حادث مرور خلال أسبوع

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 288 آخرون بجروح، في 241 حادث مرور، خلال أسبوع، بالمناطق الحضرية.

وفي الحصيلة الأسبوعية للأمن الوطني، لحوادث المرور الجسمانية في المناطق الحضرية، كشفت عن وفاة 13 شخص.

وجرح 288 آخرين، في 241 حادث.

أما في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 03 ديسمبر، فقد تم تسجيل وفاة 17 شخص.

بالإضافة لـ 299 جريح، في 244 حادث مرور.

وعن الأسباب، كشفت الحصيلة، أن العنصر البشري هو المتسبب الأول في الحوادث بنسبة بلغت 94.19%.

أما المركبة فقد شكلت 3.32% من جملة الأسباب، لترجع 2.49% للطريق والمحيط.