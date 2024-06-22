وفاة 14 شخصا غرقا منذ الفاتح جوان

لقي 14 شخصا حتفهم غرقا، منهم 11 حالة وفاة في الشواطئ الممنوعة للسباحة، منذ الفاتح جوان الجاري.

وحسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنه و”منذ الفاتح جوان 2024، قام أعوان الحراسة بـ 1302 تدخلا سمح بإنقاذ 699 شخصا من الغرق”.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ365 شخصا على مستوى مراكز الحراسة. في حين تم تسجيل وفاة 14 شخصا منها 11 شخصا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وذكر ذات المصدر بأن “خلال سنة 2023 قام أعوان الحراسة بـ 74896 تدخلا سمح بإنقاذ 48915 شخصا من الغرق. في حين تم تسجيل وفاة 214 شخصا منهم 114 توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة.

وأشار البيان، إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية وضعت جهازا عمليا لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة من أجل السهر على سلامة المصطافين. في الفترة ما بين 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر، من الساعة 09 صباحا إلى 19 مساءا.

كما قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه السنة ب “تدعيم جهاز حراسة الشواطئ بـ 10 آلاف عون محترف وموسمي. مهمتهم الوقاية، الحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة ضمن الجهاز المخصص لهذا الغرض”.

وتدعم هذا الجهاز، بوسائل مادية إضافية خاصة في ما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر. حيث تم وضع حيز الخدمة 254 زورقا للإنقاذ البحري کوسائل دعم إضافية زيادة على المعدات الجماعية والفردية.