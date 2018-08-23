وفاة 14 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال 48 ساعة

فيما سجلت وحدات الحماية المدنية أزيد من 4 آلاف تدخل

لقي 14 شخصا حتفهم في حوادث مرور وغرق بمختلف ولايات الوطن، خلال 48 ساعة المنصرمة، أين سجلت وحدات الحماية المدنية أزيد من 4 آلاف تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

حيث تم تسجيل وفاة 12 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 7 آخرين بجروح في حوادث مرورية، حيث كانت أثقل حصيلة على مستوى ولاية تبسة، بوفاة شخص وجرح 3 آخرين، على إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي رقم 1 ببلدية بئر مقدم.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل حالتي وفاة غرقا الأول في ولاية ميلة، أين توفي شخص غرقا بوادي ببلدية همالة دائرة قرارم جوجان، والثاني توفي بولاية تيزي وزو في البحر بشاطئ تاسلست ببلدية تيڤزيرت.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بجاية وتيارت وغرداية وتمنراست والطارف وبسكرة.