وفاة 14 شخصا في الحوادث خلال يوم واحد!

لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 237 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 2943 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 167 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 14 شخصا، وجرح 237 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخل واحد، تم خلاله إسعاف شخصين.