وفاة 14 شخصا في الحوادث خلال 24 ساعة!

توفي 14 شخصا في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3388 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 115 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 14 شخصا وجرح 121 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، 13 تدخلا، وتم تسجيل 26 حالة تسمم، وحالة وفاة.