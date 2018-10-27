وفاة 14 شخصا في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة بين 25 إلى غاية صبيحة هذا اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، عدة حوادث مرور.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فإنه من بين هذه الحوادث، تم إحصاء 13 حادثا أكثر دموية.

تسببت في وفاة 14 شخص في مكان الحوادث و إصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف المصدر.

أين تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية.

وكانت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية وهران، بوفاة 02 شخصين على إثر إصطدام بين سيارة و دراجة نارية كانا على متنها الضحيتين، بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك.