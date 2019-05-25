وفاة 14 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور، سجلته مصالح الحماية المدنية، عبر مختلف جهات الوطن، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وفي بيان لها، اليوم السبت، فقد سجلت أثقل حصيلة ببشار، أين توفي ثلاثة أشخاص، وجرح 2 آخرين، بعد انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 6، ببلدية الوطة.

كما تدخلت ذات الوحدات ,من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصا اختنقوا، جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة، ومسخن الحمام.

حيث تم تسجيل اختناق 4 أشخاص بعنابة، 11 شخص بالمدية، 4 بقسنطينة، شخصين بميلة، 3 بالبيض، و3 بتبسة.

وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.