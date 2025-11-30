وفاة 14 شخصا في حوادث المرور والإختناق بالغاز!

توفي 14 شخصا، في حوادث المرور والإختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحمكاية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 2903 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 164 تدخلًا، في عدو حوادث، خلفت وفاة 9 أشخاص وجرح 214 آخرين.

وفما يخص حوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 19 تدخل، تم خلالها إسعاف 54 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.