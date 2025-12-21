وفاة 14 شخصا في حوادث المرور والاختناق بالغاز خلال يوم!

توفي 14 شخصا في حوادث المرور والاختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2913 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، تم تسجيل 170 تدخلًا في عدة حوادث، خلفت وفاة 11 شخصا، وجرح 204 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 10 تدخلات، تم خلالها إسعاف 15 شخصا. فيما تم نسجيل 3 حالات وفاة.