وفاة 14 شخصا في حوادث المرور والاختناق بالغاز

لقي 14 شخصا حتفهم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حوادث المرور والاختناقات بالغاز التي وقعت بعدة ولايات من الوطن.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3015 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 113 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 11 شخصا وجرح 122 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 11 تدخلا، تم خلالها تسجيل وفاة 3 أشخاص. فيما تم إنقاذ 31 شخصا آخرين.