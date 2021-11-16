وفاة 14 شخصا وإصابة 1037 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 1037 اخرين بجروح خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 نوفمبر في 868 حادث مرور.

وحسبما أورده يوم الثلاثاء بيان للحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 4 أشخاص وجرح 115 آخرين. تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 119 حادث مروري.

و بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات نفس المصالح بـ 12452 تدخل. تم من خلالها إسعاف و إجلاء 12143 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية من جهة اخرى بـ 846 تدخل سمحت بإخماد 538 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 132 تدخل اثر وقوع 97 حريق.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 125 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 56 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري، 204 حادث مرور على مستوى عدة ولايات. تسببت هذه الحوادث في وفاة 77 شخصا وإصابة 389 آخرين بجروح مختلفة.

كما حجزت ذات الوحدات خلال نفس الفترة،165.808 قرصا مهلوس من مختلف الأنواع، ومبلغ 2.162.850 دج و350 أورو من عائدات الترويج. بالإضافة إلى توقيف 114 شخص وحجز 22 وسيلة نقل.

وتمكنت من ضبط وحجز 90939 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. مع حجز 7 وسائل نقل وتوقيف 21 شخصا.

كما تمكنت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، من حجز 278 قنطار و80 كلغ من مادة التبغ، و354.425 كيساً من نفس المادة. و20.930 علبة سجائر من مختلف العلامات، بالإضافة إلى حجز 10 وسائل نقل وتوقيف 17 شخصا.

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