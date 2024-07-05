وفاة 14 شخصا وإصابة 441 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال أسبوع 

سجلت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة مابين 25 جوان و1 جويلية وفاة 14 شخصا وإصابة 441 آخرين بجروح في 363 حادث مرور بالمناطق الحضرية.

وحسب بيان الأمن الوطني فإن حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا قدر بـ10 حوادث مرور. كما تراجع عدد المصابين بـ13 جريح، فيما تم تسجيل نفس عدد الوفيات.

كما أشارت ذات المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.