وفاة 14 شخصا واصابة 85 آخرين في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 85 أخرون بجروح، في 16 حادث مرور، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تأتي بسكرة في مقدمة هذه الحوادث، بوفاة 4 أشخاص، واصابة 2 أخرين بجروح.

وذلك على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف، وشاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 3، ببلدية اوماش.

للإشارة، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وذلك بمجموع مصابين إثنين بسطيف ، و 4 بالبويرة و6 بأم البواقي.

أين تم نقل المصابين، إلى المصالح الإستشفائية، بعد التكفل بهم في عين المكان.