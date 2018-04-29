وفاة 15 حراڨا بعد انقلاب قاربهم بشاطئ كاب فالكون بوهران

كشف المكلف بالحماية المدنية على مستوى ولاية وهران، عبد القادر بلالة عن وفاة 15 حراڨا بعد انقلاب قاربهم بشاطئ كاب فالكون بدائرة بلدية عين الترك.

وأضاف المكلف بالإعلام خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار” أن مصالح الحماية المدنية سجلت عملية تدخل من أجل انتشال وانقاد مهاجرين غير شرعيين من جنسية إفريقية

بشاطئ كاب فالكون دائرة بلدية عين الترك

الحادث ناجم عن انقلاب قارب كانوا على متنه هؤلاء الرعايا الذ كانوا فية أكثر من 30 رعية.

القارب انقلب نتيجة سوء الاحوال الجوية وهيجان البحر .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية أين تمكنت من انقاد 19 مهاجر غير شرعي

كانوا يعانون من إرهاق شديد قدمت لهم الاسعافات الأولية ونقلوا إلى مستشفى عين الترك كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث ، أن المهاجرين تترواح أعمارهم مابين 20 و40 سنة كلهم من جنس ذكر.