وفاة 15 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل وفاة 15 شخصا في حوادث المرور والغرق عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية،تسببت حوادث المرور في تسجيل 209 تدخلات من قبل مصالح الحماية المدنية. وأسفرت عن إصابة 261 جريحا ووفاة 8 أشخاص.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرا على أهمية توخي الحذر الشديد على الطرقات، خاصة خلال فصل الصيف، لتجنب المزيد من الضحايا.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت فرق الإنقاذ 711 تدخلاً، تمكنت خلالها من إنقاذ 517 شخصا. فيما تم انتشال 7 حالات وفاة.

وتجدد الحماية المدنية دعوتها للمواطنين، بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة. والسباحة في الشواطئ المحروسة فقط.