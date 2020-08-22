وفاة 15 شخصا وجرح 603 آخرين إثر حوادث مرور خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة 15 شخصا وجرح 603 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 466 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 15 شخصا وإصابة 603 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية تيارت تسجيل أثقل حصيلة دموية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح مع تسجيل 12 تدخلا في حوادث مرورية.

كما سجلت وحدات الحماية 8607 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 98 عملية تحسيسية عبر 29 ولاية ، بالإضافة إلى 157 عملية تعقيم عبر 30 ولاية، وسخرت للعمليتين 93 سيارة إسعاف و 71 شاحنة و 589 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في 3 ولايات وهي تيبازة، بومرداس وإليزي.