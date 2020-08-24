وفاة 1549 شخص بسبب حوادث المرور خلال 7 أشهر الأولى من 2020

كشفت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، اليوم الإثنين، عن تراجع عدد القتلى بسبب حوادث المرور خلال الأشهر السبعة من 2020 مقارنة بنفس الفترة العام الفارط.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المندوبية، فقد قدّر التراجع في عدد القتلى في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21.33 بالمئة مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2019.

وأكد بيان المندوبية تسجيل 10554 حادث مروري على المستوى الوطني مخلّفا وفاة 1549 شخص وجرح 14244 آخرين خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، موضحة تسجيل تراجع مقارنة بنفس الفترة من 2019.

مضيفة بأنها سجلت تراجعا في عدد الحوادث بنسبة 23.74 بالمئة وفي عدد القتلى بـ 21.33 بالمئة وكذا في عدد الجرحى بنسبة 25.67 بالمئة، وذلك من جانفي إلى اوت 2020 مقارنة بنفس الفترة في 2019.