وفاة 16 شخصاً في حوادث المرور وإختناقاً بالغاز خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية 5326 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة بين 9 و11 جانفي الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت ذات الوحدات، خلال نفس الفترة على إثر 13 حادث مرور.

تسببت هذه الحوادث في وفاة 12 شخصا، وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تم إسعاف المصابين في مكان الحوادث، ثم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخصا أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و سخانات المياه، خلال نفس الفترة.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات خنشلة وميلة وسطيف والنعامة وبشار والمدية وتبسة وغرداية.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

في حين، تم تسجيل 4 حالات وفاة بغاز أحادي الكربون، المنبعث من وسائل التدفئة، وسخان الماء ومحرك السيارات.

منهم شخصين في سيدي بلعباس، توفيا متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة بداخل مرآب المنزل.

وتوفي شخص آخر في بومرداس، يبلغ من العمر 31 سنة، متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

كما توفيت إمرأة بولاية الجلفة، تبلغ من العمر 25 سنة، متسممة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة تقليدية.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة، في كل من ولايات المدية، والبليدة وبجاية وإليزي وبومرداس والشلف.

وأدت هذه الحرائق الى إصابة 6 أشخاص بضيق في التنفس على إثر حرائق شبت بمساكن على مستوى ولايات بومرداس والشلف والبليدة .

تم إسعاف الضحايا في مكان الحوادث، ثم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية لولاية سعيدة، في نفس الفترة، لتقديم الإسعافات الأولية لـ4 أشخاص، أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى، على إثر إنفجار لقارورة غاز داخل منزلهم الكائن بحي عين تاغايت ببلدية أولاد خالد.