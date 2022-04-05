وفاة 16 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 1254 آخرين بجروح في حوادث مرور وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 27 مارس الى 2 أفريل 21360 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1843 تـدخـل من أجل 1021 حادث أدت إلى وفاة 16 شخص و جرح 1254 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

فيما سجلت أثقل حصـيلة في ولايــة الجلفة بوفاة شخص في مكان الحادث و جرح 30 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 19 حوادث مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 811 تدخلا سمحت بإخـــماد 502 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 89 تدخل على إثر 56 حريق.

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