وفاة 16 شخصا في حوادث المرور خلال يومين!

توفي 16 شخصا وأصيب 367 آخرون إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية سوق أهراس، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. إلى جانب تسجيل وفاة 3 أشخاص آخرين في حادث مرور وقع بولاية جانت.

كما توفي شخص بولاية برج بوعريريج إثر تسممه بغاز أحادي أكسيد الكربون. فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص على مستوى ولايات: النعامة، مستغانم، والمسيلة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات تيزي وزو، الطارف، وأدرار. حيث تسبب هذا الحريق الأخير في إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس.