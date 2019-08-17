وفاة 16 شخصا في حوادث المرور و10 غرقا خلال اليومين الماضيين

لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 15 حادث مرور، وقع خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بمناطق متفرقة من البلاد.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في سيدي بلعباس، بوفاة شخصين واصابة 3 آخرين بجروح.

الحادث وقع على إثر اصطدام بين قطار لنقل المسافرين، وسيارة من الوزن الخفيف، ببلدية إبن باديس.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل انتشال 7 جثث، لأشخاص توفوا غرقا، بشواطئ البحر، في جيجل وبجاية والطارف، ومستغانم، وبومرداس.

بالإضافة إلى انتشال 3 جثث، لأطفال تتراوح أعمارهم، بين 7 و18 سنة، توفوا غرقا، في برك مائية، في المسيلة وتبسة.

وعموما، قامت مصالح الحماية المدنية، بـ834 تدخل في نفس الفترة، سمح بإنقاذ 592 شخص من الغرق، وتقديم الإسعافات لـ41 آخرين.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 87 حريقا، تسبب في خسائر مقدرة بـ81 هكتار مساحة غابية.

بالإضافة إلى إتلاف 51 هكتار مساحة أدغال، و78 هكتار مساحة أحراش وحشائش، و1820 حزمة تبن، على إثر هذه الحرائق.

كما قامت ذات المصالح، بإخماد 3 حرائق حضرية، بكل من الجزائر، وبومرداس وتبسة، تسببت في اصابة 8 أشخاص بصعوبة التنفس، جراء استنشاق الدخان.