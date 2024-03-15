وفاة 16 شخصا وإصابة 75 آخرين منذ بداية رمضان

أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق إختصاصها. مقتل 16 شخصا وإصابة 75 آخرين في 48 حادثا مروريا منذ بداية شهر رمضان الحالي.

وقال رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريح “لوأج”. أنه تم تسجيل إرتفاع نسبي في عدد الحوادث بـ (+3) وارتفاع في عدد الوفيات بـ (+6)، مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2023.

وأرجع المسؤول ذاته هذا الارتفاع إلى السرعة المفرطة، خاصة خلال الدقائق الأخيرة قبيل آذان المغرب. فضلاً عن المناورات الخطيرة، سيما التجاوز دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتهور بعض السائقين، إلى جانب عاملي التعب والإرهاق.