وفاة 17 شخصا بحوادث المرور والغرق في ظرف 24 ساعة!

شهدت الـ 24 ساعة الماضية حصيلة مأساوية على مستوى الطرقات والشواطئ، حيث تم تسجيل وفاة 12 شخصا في حوادث المرور، و5 أشخاص غرقا.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في 218 حادث مرور. أسفرت عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 267 آخرين.

كما سجلت حوادث الغرق وفاة 5 أشخاص، فيما تم إنقاذ 1040 شخصًا من الغرق.

وفي إحصائية شاملة، كشفت مصالح الحماية المدنية عن تنفيذها 4238 تدخلاً خلال نفس الفترة، أي بمعدل تدخل كل 20 ثانية. وذلك للاستجابة لمختلف نداءات الاستغاثة على المستوى الوطني.