وفاة 17 شخصا غرقا وفي الحوادث خلال يوم!

لقي 17 شخصا حتفهم غرقا، وفي الحوادث، في مختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، فقد بلغ إجمالي التدخلات 4582 تدخل، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 247 تدخل خلال نفس الفترة، خلفت 333 جريح و10 وفيات.

أما حوادث الغرق، فقد تم تسجيل 1190 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 915 شخص. فيما تم تسجيل 7 وفيات تم انتشالهم من طرف مصالح الحماية المدنية.