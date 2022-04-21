وفاة 17 شخصا في حوادث المرور خلال الأسبوع الثالث لرمضان

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 346 آخرون بجروح في 301 حادث مرور جسماني وقع على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور والوفيات ارتفاعا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

كما تشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة. وذلك نتيجة عدم احترام قانون المرور.

بالإضافة إلى عدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق. وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

هذا وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما ذكرت المواطنين بوضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24سا.

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وفاة 34 شخصا إثر حوادث المرور في الأسبوع الثاني لرمضان

لقي 34 شخصا حتفهم، وأصيب 1108 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 964 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم.

أين لقي 5 أشخاص حتفهم وجرح 23 آخرون. حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 653 تدخل سمحت بإخماد 400 حريق. أهمها بولاية الجزائر التي سجل بها 64 تدخل على إثر نشوب 38 حريقا.

وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء الصحي، قامت ذات المصالح بـ9501 تدخل. تم من خلالها إسعاف وإجلاء 9222 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

بالإضافة إلى القيام بـ 5036 تدخل آخر لتغطية 4468 عملية إسعاف وإنقاذ 375 شخص من الخطر.

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