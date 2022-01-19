وفاة 17 شخصا في حوادث مختلفة خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 3797 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، حيث توفي 17 شخصا في حوادث مختلفة خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 19 جانفي 2022.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 131 تدخل.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة، وفاة 9 أشخاص، وكذا إصابة 138 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

فيما تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية غليزان بوفاة 4 أشخاص، على إثر انحراف شاحنة وإصطدامها مع سيارتين.

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 18 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

وتم تكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

كما تم تسجيل وفاة 4 أشخاص متوفيين بغاز أحادي الكربون Co منهم 3 أشخاص ببومرداس، وشخص بعين تموشنت.

للذكر، تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية وهران على إثر سقوط مصعد ميكانيكي بعمارة في طور الإنجاز.

وخلف الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص أخر تم إسعافه بعين المكان ثم تحويله للمستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 39 عملية تحسيسية.

بالإضافة إلى القيام بـ 12 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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