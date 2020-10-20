وفاة 17 شخصا وإصابة 1263 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية 18603 تدخلا خلال الفترة ما بين 11 إلى 17 أكتوبر 2020، و17 وفاة بسبب حوادث مرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت التدخلات مختلف أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 1857 تدخل من أجل 1045 حادث مرور، أدت إلى وفاة 17 شخصا وجرح 1263 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة بولايــة تلمسان بوفاة 04 أشخاص وجرح 31 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1424 تدخلا سمح بإخـــماد 1074 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وقامت ذات المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ 4776 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4230 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.