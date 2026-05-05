وفاة 18 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 18 شخصا وأصيب 1422 آخرون بجروح، إثر 1174 حادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 ماي الجاري.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الجلفة. بوفاة 4 أشخاص وجرح 38 آخرين في 20 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب902 تدخل سمحت بإخماد 535 حريقا، منها منزلية وصناعية. أهمها سجلت بولاية الجزائر ب46 حريقا، وهران ب33 حريقا وبسكرة ب25 حريقا.

وفيما يخص الحوادث المتعلقة بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، قامت مصالح الحماية المدنية بـ9 تدخلات سمحت بتقديم الإسعافات الأولية لـ16 شخصا تم تحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية، مع تسجيل وفاة شخصين بولاية الجزائر.